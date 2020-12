Valkyria Chronicles 4 arriva su Google Stadia in Edizione Completa

I rappresentanti di SEGA confermano l'arrivo di Valkyria Chronicles 4 su Google Stadia. In questa sua nuova veste "su nuvola", l'apprezzato gioco di ruolo strategico sarà proposto all'utenza della piattaforma in streaming di Google nella sua Edizione Completa.

Con Valkyria Chronicles 4 Complete Edition, SEGA offre quindi l'opportunità ai giocatori di Google Stadia di cimentarsi nell'avventura autoconclusiva di questa storica epopea fantasy. I vertici del publisher giapponese sottolineano come grazie alla potenza di Stadia, tutti i giocatori avranno modo di controllare ogni membro della propria squadra durante tutta l'avventura, passando in maniera fluminea tra le diverse sessioni dell'esperienza GDR strategica.

Sotto il profilo strettamente ludico, anche su Google Stadia il titolo sfrutta il sistema di combattimento BLiTZ per mettere insieme meccaniche RPG, strategia a turni e sparatutto in terza persona per rappresentare gli scenari di battaglia. Ogni utente ha a disposizione sei classi di soldati (Granatiere, Cecchino, Lanciere, Ingengere, Truppe Shock e Ricognitori), oltre a una vasta gamma di opzioni di supporto offensivo e difensivo.

Il lancio della nuova versione di Valkyria Chronicles 4 è previsto su Google Stadia per l'8 dicembre al prezzo di 49,99 euro. Oltre alla campagna principale, il titolo contiene tutti i bonus aggiuntivi tra scenari inediti, mappe dalla difficoltà elevata e nuovi contenuti narrativi. La rosa di DLC inseriti nella Complete Edition di Valkyria Chronicles 4 comprende Squad E to the Beach, A Captainless Squad, Expert Level Skirmishes, The Two Valkyria, Advance Ops e A United Front with Squad 7.