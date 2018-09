Valkyria Chronicles 4 arriva su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC

Sono passati 10 anni dal lancio dell’originale Valkyria Chronicles: oggi, i fan possono finalmente rivivere la Second Europan War e la sua brutale campagna, l’Operation Northern Cross, in Valkyria Chronicles 4, disponibile su Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam.

Se hai acquistato la Memoirs from Battle Premium Edition del gioco, potrai subito accedere alle missioni crossover aggiuntive di Valkyria Chronicles 4: A United Front with Squad 7 e Edy's Advance Ops.

Il Valkyria Chronicles originale arriverà sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre! Rivivi la storia di Lieutenant Welkin Gunther, Sergeant Alicia Melchiott e dei membri della Squad 7 in Valkyria Chronicles per Nintendo Switch. Con incredibili grafiche che fanno uso del Canvas shader, questo è il modo perfetto per i fan di rivivere la storia della Squad 8 per la prima volta o di riscoprirla su una nuova piattaforma.