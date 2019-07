Valkyria Chronicles 4 Complete Edition esce oggi, taglio di prezzo per il gioco base

SEGA è lieta di annunciare che Valkyria Chronicles 4 Complete Edition è da oggi ufficialmente disponibile nei formati PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (assente per ora la versione PC) al prezzo di 49,99 euro. Potete acquistare questa edizione del titolo in caso siate interessati anche a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dagli sviluppatori post-lancio.

Di seguito, vi riportiamo tutti i DLC a cui avrete accesso acquistando la Complete Edition del JRPG tattico (tutti gli add-on sono acquistabili in blocco separatamente al prezzo di 24,99 euro):

A United Front with Squad 7

Edy’s Advance Ops

The Two Valkyria

Expert Level Skirmishes

A Captainless Squad

Squad E, to the Beach!

Da segnalare inoltre il taglio di prezzo definitivo del gioco base: Valkyria Chronicles 4 in versione liscia è ora acquistabile al costo di 29,99 euro su tutte le piattaforme di riferimento.

Valkyria Chronicles 4 si svolge parallelamente agli eventi di Valkyria Chronicles, ma è incentrato su una nuova storia sull'Unità E della Federazione raccontata tramite le vicende di un cast di personaggi completamente nuovi. Il comandante Claude Wallace e i suoi amici d'infanzia sono pronti a combattere per la libertà in questa guerra disperata, ma agghiaccianti bufere, ondate di soldati imperiali e i poteri divini delle Valkyrie ostacolano la loro vittoria. Vi rimandiamo alla nostra Recensione di Valkyria Chronicles 4 per ulteriori approfondimenti.