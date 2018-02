Valkyria Chronicles 4: demo disponibile su PlayStation 4 in Giappone

ha pubblicato la demo giocabile disul PlayStation Store giapponese: il file pesa 5.3 GB e permette di provare le primissime fasi dell'avventura.

Nello specifico, è possibile giocare con i primi due capitoli del gioco, i salvataggi potranno essere importati nella versione completa. Giocando la demo fino alla fine si sbloccherà una missione aggiuntiva basata sulla classe Granatiere.

Valkyria Chronicles 4 sarà disponibile in Giappone dal 21 marzo su PlayStation 4 e durante l'estate su Switch, in Occidente il titolo SEGA arriverà nel corso del 2018 sulle piattaforme citate e su Xbox One. In apertura trovate anche il filmato introduttivo del gioco emerso proprio dalla demo.