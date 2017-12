Valkyria Chronicles 4: disponibile finalmente il primo gameplay trailer

Come promesso,ha ospitato nelle ultime ore un nuovo livestream dedicato a Valkyria Chronicles 4 , mostrando per la prima volta le meccaniche di gioco in azione. In cima alla notizia trovate il primo gameplay trailer ufficiale del gioco.

Finalmente possiamo dare una prima occhiata al gameplay di Valkyria Chronicles 4: il filmato (riportato in cima) mostra l'utilizzo degli action points e dei command points, la nuova classe del granatiere, la progressione delle unità, cosa succede quando si perdono unità sul campo di battaglia, le nuove feature della mappa e altro ancora.

Con l'occasione sono arrivati una serie di nuovi screenshot provenienti dalla trasmissione: li trovate nella galleria a fondo pagina. Ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 arriverà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One (per il momento sembra essere prevista per il momento una versione PC).