Valkyria Chronicles 4: due simpatici video introducono Riley

Quest'oggiha pubblicato due nuovi brevi video che introducono, uno dei personaggi protagonisti di.Entrambi sono piuttosto divertenti: nel primo, è possibile vedereunirsi allamentre porta con sé il suo pesante lanciagranate; nel secondo, invece,posa involontariamente gli occhi dove non dovrebbe... Li trovate entrambi in calce alla notizia, assieme ad alcuni stupendi artwork e bozzetti preparatori realizzati dal Character Designer Raita Honjou. Mostranoin due differenti uniformi, una estiva e l'altra invernale, e i suoi equipaggiamenti. Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC. Recentemente è stato pubblicato un trailer interamente dedicato all' ambientazione del gioco.