Valkyria Chronicles 4: emergono in rete nuovi dettagli, screenshot e video di gameplay

Attraverso il sito ufficiale nipponico diha svelato nuovi dettagli ed una carrellata di screenshot tratti dal JRPG che approderà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell’anno corrente.

Stando alle nuove informazioni divulgate dallo sviluppatore, sia Riley che il protagonista Claude Wallace provengono dalla Gallia. Nati e cresciuti nello stesso paesino, i due dovrebbero invero provenire da Hasel, nome cui lo stesso Claude si è ispirato quando ha dovuto scegliere come chiamare il suo carro armato “Hasel Go”.



Secondo la mappa visionabile in uno dei nuovi screenshot, il Regno di Edimburgo, più volte menzionato dagli aggiornamenti ufficiali di SEGA, dovrebbe invece corrispondere all’attuale Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati Uniti di Vinland, in cui ha studiato Riley, dovrebbero invece corrispondere agli Stati Uniti d’America.



In calce all’articolo, infine, vi proponiamo due brevi clip di gameplay che ci mostrano in azione Viola e Connor, due componenti della Squadra E capitanata dallo stesso Claude Wallace che, a giudicare dai video, apparteranno rispettivamente alle classi Shocktrooper e Grenadier.

Vi ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC.