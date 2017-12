Valkyria Chronicles 4: il gameplay sarà mostrato il 27 dicembre

ha annunciato un livestream dedicato ain programma per il prossimo 27 dicembre: durante la trasmissione (in onda su YouTube, LINE Live e Periscope) il publisher mostrerà per la prima volta il gameplay del gioco.

Lo show sarà condotto da Hashiyan Kousaka e vedrà la partecipazione di Naomi Ohzora e Yukiyo Fujii, doppiatori di Nikola Graf e Chiara Rocino. Valkyria Chronicles 4 è atteso per il 21 marzo 2018 in Giappone su PS4 e durante l'estate su Switch, in Occidente il gioco arriverà nel corso del 2018 sulle due piattaforme citate e su Xbox One, mentre non sembra essere prevista per il momento una versione PC.

La trasmissione sarà l'occasione giusta per vedere Valkyria Chronicles 4 in azione per la prima volta in assoluto, dopo il teaser di debutto pubblicato a metà novembre.