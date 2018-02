Valkyria Chronicles 4: nuove clip ci mostrano in azione Isara Gunther e Minerva Viktor

Attraverso l’account Twitter “”,ha recentemente rilasciato una serie di clip dedicate dedicate ai personaggi di, le quali ci introducono tre personaggi originali e la protagonista del primo DLC.

Visionabili in calce all’articolo, le suddette clip ci mostrano innanzitutto la rossa ed esplosiva comandante della Squadra F, Minerva Viktor, la quale combatterà al fianco della Squadra E capitanata dal protagonista Claude. Dal momento che fra i due ragazzi vi è sempre stata un'accesa rivalità, ancora oggi Minerva tenta costantemente di superare il collega Claude in qualsiasi cosa egli faccia. Curiosamente, uno dei Tweet di SEGA rivela che il personaggio non faceva parte del cast previsto inizialmente, ma che è stato introdotto solo dopo la creazione di Kai e Riley.

Mentre la seconda clip ci permette di dare un primo sguardo a Nikola Gref e Kiara Rodin, ossia le guardie del corpo dello scienziato imperiale Berger, la terza ed ultima clip annuncia il ritorno di Isara Gunther, la sorella adottiva del protagonista maschile dell’originale Valkyria Chronicles. A giudicare dal breve filmato, il personaggio dovrebbe appartenere alla classe granatiere, la novità introdotta da Valkyria Chronicles 4.



Sfortunatamente, almeno per il momento, il DLC di Isara è esclusiva della cosiddetta “Anniversary Edition” nipponica del gioco, pertanto non sappiamo se il personaggio sarà disponibile o meno anche in Occidente.

Vi ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC.