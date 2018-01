Valkyria Chronicles 4: nuove immagini dedicate ai personaggi e all'incrociatore Centurion

L’ultimo numero di Famitsu, nota rivista settimanale giapponese dedicata al mondo dei videogiochi, include una serie di immagini inedite di, il nuovo capitolo della celebre serie in arrivo in Europa nel corso del 2018.

Gli scatti ci mostrano il Centurion, un incrociatore in grado di frantumare il ghiaccio progettato appositamente per avanzare in condizioni di freddo estremo. Ci vengono presentati, inoltre, quattro importanti membri dell’equipaggio:

Mary Bennet - Sergente e operatore radio dal carattere gentile e rassicurante. Lavoratrice instancabile e cuoca provetta.

Rufu – Operatrice alle armi dal carattere severo e duro. Non ha molti amici ma ha un buon rapporto con Mary.

Brian Haddock – Luogotenente e navigatore comandante del Centurion. È spesso nervoso e difficile da approcciare.

Roland Morgan – Capitano del Centurion dal carattere calmo e gentile, anche se in passato era conosciuto con il soprannome “Capitano Demone”. È la colonna portante del morale dell’equipaggio e non perde mai la sua compostezza.

Leggendo l’articolo di Famitsu veniamo infine a scoprire che durante le battaglie sarà possibile ricevere supporto dal Centurion utilizzando l’opzione “Ship Order”.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che il lancio europeo di Valkyria Chronicles 4 rimane fissato al momento a un generico 2018. Il gioco arriverà su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.