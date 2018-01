Valkyria Chronicles 4: le nuove immagini sono dedicate ai personaggi e ai carri armati

Nella giornata di oggiha pubblicato tante nuove immagini di. Gli screenshot ci mostrano alcuni dei personaggi e dei carri armati che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie.

Gli scatti ci presentano Miles Aabek (conducente di carri armati e meccanico presso il trentaduesimo battaglione della Squadra E) Dan Bentley, autista di mezzi corazzati e supervisore presso il trentaduesimo battaglione della Squadra E) e Ronald Albee (luogotenente e capitano presso il trentaduesimo battaglione della Squadra F).

I carri armati si distinguono per la loro potenza di attacco e la loro forte difesa, non ricevono quasi nessun danno da parte della fanteria e per questo motivo possono essere utilizzati per difendere gli alleati in mobilità. Il radiatore nella parte posteriore è il loro punto debole e può essere danneggiato dalle armi da fuoco avversarie, dunque è bene occuparsi dei nemici che cercano di raggiungerlo.

I carri armati hanno tre diversi attacchi: i proiettili perforanti possono penetrare all'interno delle armature più spesse e viaggiano in linea retta; le granate sono concepite per attaccare la fanteria o i nemici non corazzati, seguono una parabola discendente ed esplodono provocando danni ad area; le mitragliatrici sono utili contro i soldati avversari negli scontri ravvicinati.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Valkyria Chronicles 4 arriverà in Europa nel corso del 2018 su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.