ha pubblicato tre nuovi video dedicati ad altrettanti personaggi di, ovvero Jimmy, Miles e Fleure, presentati in questi trailer che mettono in mostra le principali caratteristiche degli eroi citati.

Ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 sarà disponibile in Giappone dal prossimo 21 marzo su PlayStation 4 e durante l'estate su Switch. In Occidente, il gioco uscirà durante il 2018 sulle due piattaforme citate e su Xbox One, al momento però una finestra di lancio per Europa e Nord America non è stata resa nota.