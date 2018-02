ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sui principali personaggi della Federation Army, la fazione protagonista del gioco.

Tra gli eroi mostrati nel trailer troviamo Claude Wallace, Riley Miller, Raz e Kai Schulen, nei giorni scorsi SEGA ha pubblicato anche un video dedicato alle principali ambientazioni dell'avventura.

Valkyria Chronicles 4 uscirà il 21 marzo in Giappone su PlayStation 4 e durante l'estate su Switch. Per quanto riguarda l'Occidente, il gioco SEGA arriverà durante il 2018 sulle due piattafome citate e su Xbox One.