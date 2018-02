Valkyria Chronicles 4: nuovo trailer dedicato ai personaggi

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato ai personaggi della Federation Army. Il filmato è incentrato in particolar modo su Angelica Farnaby, Minerva Victor, Karen Stewart, Miles Abegg, Ronald Albee e Dan Bentley.

Ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 è il nuovo gioco della serie omonima, che torna sui nostri schermi dopo qualche anno di assenza (ad eccezione dello spin-off Valkyria Revolution), Valkyria Chronicles 3 è stato lanciato nel 2011 su PSP, esclusivamente in Giappone, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica.

Valkyria Chronicles 4 sarà disponibile in Giappone dal 21 marzo su PS4 e durante l'estate su Switch, in Occidente il gioco arriverà nel corso dell'anno su entrambe le piattaforme citate e su Xbox One.