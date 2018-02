Valkyria Chronicles 4: il nuovo trailer introduce l'ambientazione

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sull'ambientazione e sul mondo di gioco. Il video mostra il prologo dell'avventura, introducendo i giocatori alla nuova zona esplorabile.

Valkyria Chronicles 4 è atteso su PS4 per il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Switch, il gioco arriverà in Occidente nel 2018 sulle piattaforme citate e su Xbox One mentre al momento non ci sono conferme riguardo il lancio di una eventuale versione per PC Windows.

Recentemente sono trapelati in rete 30 minuti di gameplay di Valkyria Chronicles 4 registrati dal Taipei Game Show. Il filmato permette di scoprire le principali meccaniche di gioco e di dare uno sguardo al comparto tecnico della produzione.