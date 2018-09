Valkyria Chronicles 4: un nuovo video ripercorre i principali avvenimenti storici del gioco

Nelle scorse ore, SEGA ha pubblicato un nuovo video dedicato a Valkyria Chronicles 4 che ripercorre i principali avvenimenti storici della fittizia Europa che fa da sfondo alle vicende narrate nella serie.

Il filmato è strutturato come se fosse un vero e proprio documentario storico, in cui Douglas Welch narra gli eventi che hanno condotto alla guerra sulla quale è incentrata il titolo. Molto utile, in particolare, per coloro che si sono avvicinati per la prima volta alla serie con questo quarto capitolo.

L'Europa è situata a ovest della massa continentale più grande dell'emisfero occidentale. Questo continente fertile ha patito per secoli le innumerevoli battaglie combattute sul suo territorio per la supremazia. Nel XIX secolo, l'Europa era governata da due superpotenze: l'Impero e la Federazione. La loro sopravvivenza dipendeva da un minerale prezioso chiamato ragnite. La scarsità sempre maggiore di questo elemento portò allo scoppio di una guerra nel 1935, quando fu violato un trattato di pace e le tensioni internazionali degenerarono in una grave crisi: fu così che ebbe inizio la Seconda guerra europea, il più grande conflitto della storia mondiale.

In Valkyria Chronicles 4, viene affidata a Claude Wallace (leader dell'Unità E dell'esercito di Edimburgo) e al suo Corpo dei Ranger una missione che potrebbe ribaltare le sorti della guerra: l'Operazione Croce del Nord, ovvero una campagna risolutiva per portare la guerra direttamente all'Impero.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il titolo è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Valkyria Chronicles 4 a cura di Antonello Bello.