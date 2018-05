Valkyria Chronicles 4: Premium Edition prenotabile da oggi, pubblicato un nuovo trailer

SEGA ha annunciato che la "Memoirs from Battle Premium Edition" di Valkyria Chronicles 4 è prenotabile a partire da oggi. Pubblicato anche un nuovo Squad trailer con protagonisti Claude Wallace, Riley Miller e il coraggioso cane da salvataggio Ragnarok.

Prenota la Valkyria Chronicles 4 "Memoirs from Battle Premium Edition" e tuffati in due nuove avventure con i tuoi personaggi preferiti della Squadra 7 dell'originale Valkyria Chronicles. Questa edizione speciale è dotata di un artbook esclusivo a tema, il diario di viaggio di Claude e una replica del suo possente carro armato, l'Hafen. Preparati in anticipo alla battaglia, prenotando la "Memoirs from Battle Premium Edition" oggi sul sito ufficiale.

Questa edizione speciale include i seguenti contenuti bonus:

Un’esclusiva statua in vinile del carro armato "Hafen" - Entrando trionfalmente in scena, la statua in vinile del carro armato "Hafen" è pronta per conquistare il terreno di battaglia innevato dell'Europa. Più che un semplice serbatoio, "Hafen", che prende il nome dalla città natale di Claude in Gallia, è un simbolo significativo per tutti i membri della Squadra E. Questa versione potrebbe non avere la potenza di fuoco dell'originale, ma è un ottimo centrotavola per qualsiasi collezionista!

Le missioni DLC della Squadra 7 sono immediatamente disponibili attraverso un codice di download incluso nella "Memoirs from Battle Premium Edition". Ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One durante l'autunno del 2018.