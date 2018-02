Valkyria Chronicles 4: rilasciato un trailer dedicato ai componenti dell'Armata Imperiale

ha rilasciato un nuovo trailer per(anche noto in patria come), il nuovo episodio inedito nella serie di JRPG strategici che ha conquistato pubblico e critica.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci mostra i nemici della Squadra E: l’Armata Imperiale, nonché la nuova valchiria chiamata Claymaria Lewin, lo stratega Forse, lo scienziato Berger, le sue guardie del corpo Nikola Gref e Kiara Rodino, e per finire l’accomodante (ma rispettato) comandante Kalus Voltz.



Recentemente, inoltre, la divisione occidentale di SEGA ha tenuto un sondaggio ufficiale su Twitter per determinare quale delle varie versioni del gioco sia la più attesa fra quelle che approderanno sul nostro lato del globo. Al termine del sondaggio, è emerso che il 46% dei votanti è più propenso ad acquistare la versione per Nintendo Switch, mentre il 36% ed il 18% ha rispettivamente votato per PlayStation 4 e Xbox One. Un risultato interessante, soprattutto se teniamo presente l'elevato numero di votanti: ben 11.000 utenti. Voi, invece, su quale piattaforma preferireste adottare questo nuovo Valkyria Chronicles 4?



Vi ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC.