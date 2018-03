Valkyria Chronicles 4: Sega annuncia contenuti e prezzo del Season Pass

Nel corso di un recente evento in diretta,ha annunciato il Season Pass di, rivelando i prezzi relativi al mercato giapponese e i contenuti. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per noi l'azienda di Tokyo.

In Giappone, il Season Pass di Valkyria Chronicles 4 è già disponibile per l'acquisto al prezzo di 4000 yen (circa 30.50 euro) e include quattro DLC che introdurranno altrettanti scenari inediti. Di seguito potete consultare l’elenco completo con le rispettive date di uscita:

Squad E to the Sea! – 29 marzo, 1500 yen (circa 11.50 euro) Squad E without the Captain – 5 aprile, 1000 yen (circa 7.50 euro) Guerrilla Warfare HARD-EX – 12 aprile, 1000 yen (circa 7.50 euro) The Two Valkyrias – 19 aprile, 1500 yen (circa 11.50 euro)

Acquistando il Season Pass, dunque, sarà possibile risparmiare 1000 yen (circa 7.50 euro). Per il momento non sono ancora stati annunciati i prezzi e le date di lancio occidentali, molto probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi: vi ricordiamo infatti che Valkyria Chronicles 4 è già disponibile nella terra del Sol Levante ma arriverà in Europa solo fra qualche mese, per la precisione durante la stagione autunnale, su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.