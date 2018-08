Valkyria Chronicles 4: SEGA annuncia nuove classi e novità al sistema meteo

SEGA Atlus rivela le ultime aggiunte a Valkyria Chronicles 4 prima della sua uscita il 25 settembre. Attraversa diversi ambienti tra cui la campagna radiosa, campi di battaglia oscurati dalla polvere e rifiuti artici coperti di neve mentre combatti per la Federazione nella sua coraggiosa battaglia contro l'Impero.

La nuovissima Centurion ti consentirà di connetterti in radio per cercare aiuto, potrai chiamare l'artiglieria attraverso la tua nave che può essere usata per livellare (letteralmente) il campo di gioco. I Granadier, la nuovissima classe di soldati, saranno un vantaggio e un onere in quanto dovrai schivare i loro attacchi letali mentre ti trovi sul campo di battaglia, ma sarai anche in grado di sfruttare la loro potenza per affrontare i nemici. La nuova funzione Last Stand consentirà a Claude o Riley di ritirarsi dall'orlo di una sconfitta per combattere un altro giorno.

Tutte queste caratteristiche sono incorniciate dal bellissimo stile artistico del Canvas Engine, che incorpora un design sparatutto in terza persona per la prima volta. Accanto alla trama originale di Valkyria Chronicles, la storia si concentrerà sulla squadra E della Federazione sul continente europeo. Mentre la Seconda Guerra Europea viene combattuta tra la Federazione Atlantica e l'Alleanza Imperiale Orientale, ti imbarcherai in uno sforzo estremo per porre fine al conflitto e catturare la Capitale Imperiale come parte dell'Operazione Croce del Nord.

I giocatori possono anche provare la demo di Valkyria Chronicles 4, disponibile ora per il download gratuito su PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo Switch eShop. Scopri l'innovativo sistema tattico BLiTZ prima del lancio del gioco completo il 25 settembre. Gioca attraverso il prologo e i primi due capitoli, insieme ad una missione bonus esclusiva creata per la demo. I salvataggi della demo, inclusi gli item ottenuti, i livelli di classe, l'esperienza accumulata e il totale della valuta verranno trasferiti al gioco completo, in modo che tu possa riprendere da dove hai interrotto. Inoltre, l'importazione dei save data dalla demo ti offrirà un accessorio esclusivo da utilizzare nel gioco completo.