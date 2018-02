Valkyria Chronicles 4 si mostra con una valanga di screenshot, artwork e video di gameplay

Nelle ultime ore,ha aggiornato il sito ufficiale di, pubblicando una valanga di screenshot tratti dal gioco e degli artwork dedicati all'equipaggio del cosiddetto “Snow Cruiser Centurion”.

Costruito segretamente all’Armata di Edimburgo della Federazione Atlantica, pare che il vascello giocherà un ruolo fondamentale all’interno della trama del gioco. Seconda di tre navi costruite, e lunga 230 metri, l’imbarcazione sarà in grado di aprirsi la strada anche fra i ghiacci e potrà persino navigare sulla terraferma, grazie alla tecnologia fornita dal Conglomerato di Vinland.



In battaglia, il giocatore potrà impartire degli ordini speciali, e denominati “Ship Order”, allo scopo di ricevere supporto bellico dallo stesso Centurion. Nel consueto impianto di Ricerca & Sviluppo, sarà poi possibile possibile migliorare vari aspetti della nave, come ad esempio lo scafo e le attrezzature, incrementandone non solo le prestazioni, ma anche il numero di Ship Order utilizzabili.



Attraverso i suddetti ordini, i giocatori potranno ad esempio utilizzare il radar per rivelare i nemici non ancora individuati, bombardare una determinata area della mappa, soccorrere e recuperare le unità ferite o comunque prossime alla morte, riparare veicoli danneggiati, e molto altro ancora.

Di seguito, infine, vi proponiamo una serie di video inediti e degli splendidi artwork, i quali ci mostrano i personaggi creati per l’occasione dal character designer Raita Honjou.



Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC.