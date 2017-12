Valkyria Chronicles 4 si mostra su PS4 in 40 minuti di gameplay

Dopo la pubblicazione del primo gameplay trailer torna a mostrarsi in azione con oltre 40 minuti di gioco tratti dalla versione. Ricordiamo che il titolo è previsto in arrivo anche in Occidente su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Le sequenze di gioco provengono dal recente livestream ospitato da SEGA, occasione in cui sono state giocate due missioni tratte dalla Campagna. Nella prima possiamo vedere una battaglia contro le truppe di Minerva Viktor, un combattimento ambientato in una mappa urbana che vede protagonisti alcuni personaggi come Theresa, Rebecca e Zaiga.

Nella seconda missione, invece, si può dare un'occhiata alla nuova classe dei granatieri durante una battaglia ambientata nelle fasi più avanzate dell'avventura. Ricordiamo che Valkyria Chronicles 4 uscirà nel corso del 2018 su PS4, Nintendo Switch e Xbox One (per il momento non sembra essere prevista una versione PC).