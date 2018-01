Valkyria Chronicles 4: svelati i contenuti della 10th Anniversary Edition

ha annunciato una speciale edizione limitata di, denominata, in vendita al prezzo di 12.990 yen, circa 110 euro al cambio attuale. Ma quali sono i contenuti di questa limited edition?

Valkyria Chronicles 4 10th Anniversary Memorial Box Edition include un libro in formato B5 da 72 pagine con artwork e immagini tratte da tutti gli episodi della saga, un CD con venticinque brani della colonna sonora e il DLC Joint Operation With Squad 7, disponibile esclusivamente come parte di questa edizione da collezione.

Allo stato attuale, non sappiamo se la 10th Anniversary Edition di Valkyria Chronicles 4 arriverà anche in Occidente, il gioco sarà distribuito da Atlus nel corso del 2018, la finestra di lancio per Europa e Nord America non è ancora stata rivelata. In Giappone, la versione PlayStation 4 arriverà a marzo e successivamente su Switch durante l'estate.