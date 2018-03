Valkyria Chronicles 4 verrà pubblicato in Europa in autunno

Nelle scorse oreha svelato la finestra di lancio di Valkyria Chronicles 4 , titolo fino a poco fa atteso in Europa e Nord America in un generico 2018.

Il titolo approderà dalle nostre parti nel corso del prossimo autunno. Purtroppo, la casa giapponese non ha fornito una data più precisa, per la quale dovremo ancora pazientare. In Giappone, invece, Valkyria Chronicles 4 uscirà il 22 marzo in versione PlayStation 4, e nel corso dell'estate in formato Nintendo Switch. L'edizione per Xbox One non è prevista per il mercato nipponico.

Intanto, la redazione di Famitsu ha già avuto modo di provarlo e lo ha premiato con un'ottima votazione di 35 su 40 (9/9/9/8). Pochi giorni fa, invece, sono stati pubblicati dei video gameplay della prima ora di gioco catturati su PlayStation 4 Pro.