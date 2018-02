Valkyria Chronicles 4: video gameplay con la prima ora di gioco su PlayStation 4 Pro

Grazie alla demo pubblicata sul PlayStation Store giapponese possiamo vedere la prima ora di gioco di, nuovo episodio della seriein arrivo a marzo in Giappon.

I tre video pubblicati qui sotto permettono di dare uno sguardo alla sequnza introduttiva del gioco e alle prime due missioni del gioco, oltre al breve tutoriale alla classe Granatieri. I filmati sono stati registrati su PlayStation 4 Pro, al momento però non è chiaro quali migliorie siano previste su questa piattaforma rispetto all'edizion standard per PS4.

Valkyria Chronicles 4 uscirà in Giappone il 21 marzo su PS4 e durante l'estate su Switch, in Occidente il gioco arriverà nel corso del 2018 sulle due piattaforme citate e su Xbox One.