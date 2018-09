Valkyria Chronicles arriva in autunno sull'eShop di Nintendo Switch, ecco il primo trailer

SEGA of America è felice di annunciare che il primo Valkyria Chronicles sarà disponibile sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre 2018!

Scopri la storia di Lieutenant Welkin Gunther, Sergeant Alicia Melchiott e dei loro compagni della Squad 7 in Valkyria Chronicles su Nintendo Switch. Grazie alle meravigliose grafiche, questo è il modo perfetto per i fan di scoprire la storia della Squad 7 per la prima volta, o di riscoprirla, su Switch.

Il gioco sarà disponibile sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre 2018, dando ai fan la possibilità di giocare con la Squad 7 per la prima volta su una piattaforma Nintendo. Inoltre, chiunque acquisti Valkyria Chronicles 4 (in uscita il 25 settembre 2018) attraverso il Nintendo eShop riceverà automaticamente uno sconto del 25% su Valkyria Chronicles! Questa promozione sarà disponibile dal lancio del gioco, il 16 ottobre 2018, fino al 17 dicembre 2018.

Caratteristiche di Valkyria Chronicles