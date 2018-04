Valkyria Chronicles uscirà anche su Nintendo Switch in Autunno

In occasione del SEGA Fes 2018, la compagnia giapponese ha annunciato che il primo capitolo di Valkyria Chronicles arriverà anche su Nintendo Switch in autunno. Al momento, però, l'uscita del gioco è stata confermata solo per il paese del Sol Levante.

Come precisato da SEGA, la versione Nintendo Switch di Valkyria Chronicles includerà tutti i DLC usciti per il gioco originale, così da garantire l'esperienza completa agli utenti della console ibrida. Dal momento che l'uscita del gioco è stata confermata solo per il Giappone, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul possibile arrivo del titolo anche in Occidente.

Considerando che il primo capitolo di Valkyria Chronicles è già arrivato in Europa nelle versioni PlayStation 3, PlayStation 4 e PC, è molto probabile che anche l'edizione Nintendo Switch finirà per arrivare nella nostra regione. Per averne la certezza, comunque, non resta che attendere nuove informazioni da SEGA e Nintendo.

A proposito di SEGA Fes 2018, ricordiamo che durante l'evento di Tokyo sono arrivati due annunci di grande rilievo: la riedizione dei primi due capitoli di Shenmue per PlayStation 4, Xbox One e Steam, e l'annuncio ufficiale del SEGA Mega Drive Mini.

Per conoscere tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.