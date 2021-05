Valkyria Revolution gratis: ancora regali, tutti i DLC a costo zero sul PlayStation Store

Questa mattina alcuni fortunati giocatori hanno potuto scaricare gratis Valkyria Revolution dal PlayStation Store probabilmente a causa di un errore, dal momento che dopo poche ore il gioco è stato rimosso dal negozio digitale di Sony. Abbiamo però scoperto che è possibile scaricare a costo zero tutti i DLC per il titolo SEGA, gratis su PS4 e PS5.

Tra i pacchetti disponibili sul PlayStation Store troviamo Valkyria Revolution Special Bundle Pack Maxim and Remembrance, Valkyria Revolution Special Bundle Pack Vanargand, Valkyria Revolution Bundle Pack The Princess and the Valkyria e il DLC Valkyria Revolution Special Bundle Pack The Circle of Five.

Tutti questi contenuti extra includono personaggi e scenari aggiuntivi, inoltre è possibile scaricare gratis anche una serie di "Special Issue", speciali box contenenti abilità extra per i protagonisti dell'avventura. Non è chiaro se anche in questo caso si tratti di un errore oppure no, di certo c'è che Valkyria Revolution non è più disponibile sul PlayStation Store neanche per l'acquisto mentre i pacchetti scaricabili sono tutti disponibili per il download gratis nel momento in cui scriviamo.

Se siete riusciti a riscattare il gioco, si tratta sicuramente di un bel regalo extra che si aggiunge a un dono inaspettato ma certamente gradito. Restiamo comunque in attesa di chiarimenti da parte di SEGA, Sony o del publisher europeo Deep Silver.