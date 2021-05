Valkyria Revolution torna sul PlayStation Store ma non è più gratis

Nella giornata di ieri alcuni fortunati giocatori hanno potuto scaricare gratis Valkyria Revolution dal PlayStation Store, a causa (presumiamo) di un errore il gioco era completamente gratuito ed è stato possibile aggiungerlo alla libreria a costo zero fino a quando non è stato rimosso dallo store dopo circa mezz'ora.

Questa notte Valkyria Revolution è tornato sul PlayStation Store ma il gioco non è più gratis ed è in vendita al prezzo di 19.99 euro, restano invece gratis tutti i DLC di Valkyria Revolution (molti dei quali lo erano però già prima di questo avvenimento) che possono essere scaricati liberamente senza costi aggiuntivi.

Non è effettivamente chiaro cosa sia successo e perchè Valkyria Revolution sia diventato gratuito per un periodo limitato, presumibile l'errore umano o nella programmazione dei cicli promozionali sul PlayStation Store, al momento però Sony, SEGA e Deep Silver (publisher europeo del gioco) non hanno diffuso dettagli in merito. Chi è riuscito ad aggiungere il gioco alla propria libreria senza pagarlo potrà utilizzarlo oppure verrà bloccato? Non c'è ovviamente chiarezza su questo punto e dunque restiamo in attesa di un comunicato che possa fare luce sulla vicenda.

Valkyria Revolution è stato pubblicato nel 2017 in Europa come spin-off della serie Valkyria Chronicles di SEGA, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.