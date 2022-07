Valkyrie Elysium: annunciata la data di uscita e tutte le edizioni per PS4, PS5 e PC

Come promesso, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Valkyrie Elysium ma non solo perché la compagnia giapponese ha anche svelato la data di uscita del gioco ed annunciato tutte le edizioni disponibili su PC, PS4 e PS5.

La storia di una nuova valchiria inizia quando il mondo è sull'orlo della distruzione. La serie Valkyrie mette in scena la morte dell'umanità e l'esistenza degli dei attraverso una visione del mondo unica basata sulla mitologia norrena.

Valkyrie Elysium esce il 29 settembre sulle console PlayStation e arriverà l'11 novembre su PC via Steam. Oltre all'edizione Standard, su PS4 e PS5 sarà disponibile una Digital Deluxe Edition che include l'equipaggiamento Svartaljr: Sword of the Goddess of the Underworld e una copia digitale di Valkyrie Profile Lenneth originariamente uscito su PSP. Su PC, la Digital Deluxe Edition include solamente l'equipaggiamento aggiuntivo.

Valkyrie Profile Lenneth è un porting diretto (e non una versione rimasterizzata) del gioco originale e include nuove opzioni come il rewind, i salvataggi rapidi e vari preset di visualizzazione. Il gioco potrà essere acquistato anche separatamente su PlayStation Store dal 29 settembre. I prezzi per l'Europa devono ancora essere annunciati, da segnalare inoltre anche la speciale Collector's Edition esclusiva dello Square Enix eSTORE che include una copia del gioco, un codice per scaricare Valykrie Profile Lenneth, l'artbook The Art of Valkyrie Elysium, lo script giapponese, la mini colonna sonora su CD e una set di cartoline.