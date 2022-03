Valkyrie Elysium: annunciato con un trailer l'action di Square Enix per PS4 e PS5

Confermando gli ultimi leak che avevano preannunciato il suo arrivo, Valkyrie Elysium è stato uno dei prodotti targati Square Enix che sono stati mostrati questa sera allo State of Play di Sony.

Com'è possibile vedere nel trailer d'annuncio, il gioco in questione è un frenetico action con elementi ruolistici nel quale la giovane protagonista può destreggiarsi in veloci attacchi con la spada, combo aeree e mosse speciali che dovrebbero essere ispirate a quelle viste nei capitoli della serie Valkyrie, di cui è a tutti gli effetti uno spin-off. A rendere peculiare il titolo è poi il suo stile grafico, che ricorda per certi versi quanto visto in un'altra produzione recente pubblicata da Square Enix, ovvero Babylon's Fall. Al momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale, ma Square Enix ha confermato che il titolo approderà sugli scaffali dei negozi nel corso del 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che tra i vari prodotti del publisher mostrati all'evento Sony PlayStation troviamo anche Forspoken, che è tornato a farsi vedere a pochi giorni dalla conferma del rinvio al prossimo ottobre con un nuovo e avvincente trailer..