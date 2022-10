Valkyrie Elysium, aspettando la recensione: 5 cose che dovete assolutamente sapere

Avete già comprato Valkyrie Elysium, l'ultimo capitolo della longeva ed amatissima serie di Valkyrie? Il gioco è disponibile da venerdì scorso su PlayStation 4 e PS5 (a novembre arriva anche su PC), ma se non ne avete mai sentito parlare veniamo subito in vostro soccorso raccontandovi cinque cose che dovete assolutamente sapere.

Prima di proporvi la nostra recensione, che arriverà nei prossimi giorni dopo un'accurata prova di tutte le componenti della produzione, abbiamo ben pensato di anticiparvi cinque punti cruciali. Innanzitutto, lo sapete che potete giocare Valkyrie Elysium senza conoscere gli altri episodi della serie? Questo action GDR non è sviluppato da Tri-Ace e non è collegato ai tre Valkyrie Profile pubblicati tra il 1999 e il 2008, ossia Lenneth, Silmeria e Covenant of the Plume.

Allo stesso modo, il sistema di combattimento non è a turni. Gli sviluppatori di Soleil hanno preferito abbandonare il sistema storico della saga per proporre un combat system votato all'azione frenetica. Maria, la Valchiria protagonista plasmata direttamente da Odino, è una guerriera agile e leggera, capace di fare a brandelli gli avversari con attacchi veloci, pesanti, a terra e in aria.

Curiosi di saperne di più? Allora godetevi il Video Speciale in apertura di notizia oppure leggete la lista delle 5 cose da sapere su Valkyrie Elysium redatta da Antonello "Kirito" Bello. Sappiate che potete anche provare una demo gratis di Valkyrie Elysium su PS4 e PlayStation 5.