Valkyrie Elysium classificato per PC, PS5 e PS4: data di lancio vicina per il JRPG?

Annunciato con un trailer allo State of Play di marzo tenuto da Sony, Valkyrie Elysium è stato classificato dal Classificação Indicativa, ente brasiliano che si occupa della valutazione dei videogiochi.

Il nuovo capitolo della serie JRPG di Square-Enix ha ricevuto la classificazione legata alle versioni PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, piattaforme sulle quali vedremo approdare il titolo. Sfortunatamente non sono emersi molti dettagli, tuttavia potrebbe trattarsi di un segno incoraggiante in vista del possibile annuncio della data di lancio. Quando un titolo viene classificato, infatti, si trova solitamente a buon punto dello sviluppo ed è ormai prossimo al suo esordio sul mercato.

Sviluppato da Soleil e confermato per il 2022, Valkyrie Elysium è descritto da Square-Enix come uno spin-off dell'acclamata serie Valkyrie Profile di tri-Ace. Il combat system sarà in tempo reale anziché a turni, esattamente lo stesso cambio di direzione avvenuto con un altro JRPG di Square-Enix, Final Fantasy XVI. Il titolo offrirà una varietà di approcci al combattimento, con la possibilità di sfruttare anche abilità magiche.

Nell'attesa di saperne di più, e nella speranza di ricevere presto una data di lancio definitiva, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Valkyrie Elysium per tutti gli ulteriori approfondimenti sul nuovo capitolo della serie Square-Enix.