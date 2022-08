Valkyrie Elysium, Demo gratis in arrivo: avvistamento su PS4 e PS5

Dopo l'annuncio della data di uscita di Valkyrie Elysium, sembra proprio che il team di Square Enix sia intenzionato ad offrire un piccolo assaggio dell'avventura.

Il sempre attivo PlayStation Size, account Twitter dedito ad attività di datamining, ha infatti realizzato un interessante avvistamento. All'interno del database di PlayStation Store ha fatto di recente la sua comparsa una versione Demo di Valkyrie Elysium. Come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news, sembra dunque confermata la prossima pubblicazione di una Demo gratuita del JRPG Square Enix. Il contenuto dovrebbe trovare spazio sui lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non è da escludere che il test di Valkyrie Elysium possa risultare accessibile - magari in un secondo momento - anche per i giocatori PC.



Al momento, tuttavia, non si hanno ancora conferme ufficiali in merito: per scoprire maggiori dettagli sulla Demo di Valkyrie Elysium sarà dunque necessario attendere un annuncio in merito da parte di Square Enix. Nell'attesa, ricordiamo che il JRPG sarà disponibile a partire dal prossimo 29 settembre 2022, su PS4 e PS5, mentre la versione PC (via Steam) esordirà sul mercato videoludico in data 11 novembre 2022.



Per maggiori dettagli sul JRPG, vi rimandiamo all'anteprima dedicata a Valkyrie Elysium redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.