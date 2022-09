Valkyrie Elysium, tra durata e finali multipli: online la prima recensione

Nonostante il rinvio di Valkyrie Profile Lenneth su PS4 e PS5, l'avventura proposta da Valkyrie Elysium si appresta a debuttare su PC e console di casa Sony con perfetta puntalità.

In vista del Day One ormai imminente, il team di Square Enix ha provveduto all'invio del titolo alla stampa videoludica, inclusa la redazione di Famitsu. In anticipo rispetto alle testate europee, il periodico del Sol Levante ha già potuto pubblicare il proprio parere definitivo su Valkyie Elysium, in una recensione che evidenzia alcune interessanti caratteristiche della produzione.

In particolare, apprendiamo dalla testata nipponica che i giocatori dovranno dedicare all'avventura circa una ventina di ore, prima di poter raggiungere i titoli di coda. Questi ultimi peraltro non saranno uguali per tutti. Nella recensione di Famitsu, viene infatti specificato che Valkyrie Elysium proporrà molteplici finali alternativi, che varieranno a seconda delle scelte e delle azioni compiute dal giocatore nel corso della partita. Il titolo Square Enix sembra dunque offrire un'esperienza narrativa e di gameplay alquanto longeva.



L'avventura, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2022, su PS4 e PS5, mentre la versione PC esordirà il prossimo 11 novembre 2022. Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che è ancora possibile testare il titolo con mano, grazie ad una ricca Demo gratuita di Valkyrie Elysium.