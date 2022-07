Valkyrie Elysium: il nuovo GDR di Square Enix è ora preordinabile su Amazon

Il 29 settembre è in arrivo il nuovo capitolo della serie Valkyrie, in questo momento preordinabile su Amazon a 69 euro per PS4 e PS5 con spedizione gratuita e consegna garantita al Day One.

Valkyrie Elysium è un GdR d'azione con un sistema di combo con combattimenti veloci in 3D. Lo stile artistico unico del gioco rappresenta magnificamente un mondo sull'orlo del collasso a causa del Ragnarok, la storia sarà narrata da una colonna sonora composta dal veterano della serie Motoi Sakuraba.

Tempo fa, Ragnarok portò il mondo sull'orlo della distruzione.

Odino, il Padre di Tutti, usò il poco potere che gli era rimasto per dare vita a un'emissaria della redenzione, la valchiria, e lasciò il destino del pianeta nelle sue mani. Lanciati sul campo di battaglia e attacca a tutta velocità con il nuovo sistema della Catena di anime. Usa la vasta serie di abilità a disposizione della valchiria per mandare a segno combo devastanti. Invoca degli Einherjar, ovvero degli spiriti guerrieri selezionati dalla valchiria, perché ti aiutino in battaglia!

Il gioco è preordinabile su Amazon a 69 euro a questi link in edizione per PS4 e PS5, la spedizione è gratuita e consegna al day one garantita. Se il prezzo dovesse scendere dal vostro preordine alla data di spedizione, Amazon sconterà il vostro acquisto iniziale senza fare nulla e lo pagherete il prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto.