Valkyrie Elysium: il titolo non ha entusiasmato la critica specializzata

L'esclusiva console Playstation Valkyrie Elysium non sta entusiasmando la critica. La stampa specializzata, infatti, sembrerebbe alquanto unanime nella valutazione dell'ormai imminente titolo targato Square Enix, ritenuto poco soddisfacente da una parte delle testate internazionali del settore videoludico.

Al momento non vi sono numerosi pareri intorno all'ultima fatica targata Soleil, seppure sia già andata online la prima recensione di Valkyrie Elysium. Alcune testate rinomate, infatti, hanno espresso una valutazione altalenante in termini puramente numerici, nonostante siano tutte indirizzate verso la considerazione di Valkyrie Elysium come di un gioco sufficiente, o quantomeno poco al di sopra del 6/10 - tranne che in pochi casi -.

Qui di seguito, qualora foste interessati, vi riportiamo alcuni voti espressi dalle testate giornalistiche estere, seppure sia necessario ricordare come il valore numerico in sé non sia esemplificativo e sufficiente per una reale valutazione del gioco:

RPG Site: 70/100

IGN Francia: 50/100

Push Square: 60/100

GameSpew: 70/100

Hobby COnsolas: 72/100

Worth Playing: 75/100

Quello che i recensori hanno avuto per le mani è un titolo che pecca sotto la limatura di un sistema di gioco sì convincente, ma che meritava necessitava di migliorie prima di essere pronto per essere provato dal grande pubblico. Nonostante ci sia da considerare che la versione recensita presenterà alcuni difetti che verranno corretti, almeno in parte, con la patch del day one, i problemi che stanno alla base del gioco non potranno essere oggetto di repentine migliorie.

Valkyrie Elysium, dunque, ha dato la forte impressione di un titolo privo di un carattere originale, che cerca di conquistare sia un'utenza amante degli Action sia quella che predilige una produzione più ruolistica, rilasciano però un gioco che non si identifica in nessuno dei due generi. Tuttavia, qualora foste interessati a sapere anche la nostra opinione prima di acquistare il prodotto, vi invitiamo a leggere la nostra prova della demo dello spin-off di Valkyrie Profile.