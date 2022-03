Valkyrie Elysium registrato da Square Enix, annuncio in arrivo?

Square Enix ha registrato il marchio Valkyrie Elysium in Canada, Europa e Australia dopo una prima registrazione avvistata in Giappone lo scorso autunno. Cosa bolle in pentola, c'è un ritorno della serie in vista?

In questi mesi, Square Enix non ha mai citato il marchio Valkyrie Elysium e il titolo non è comparso neanche nei documenti finanziari delle prossime uscite del publisher, dunque non sappiamo esattamente di cosa possa trattarsi.

La serie è ferma dal 2016, anno di uscita di Valkyrie Anatomia The Origin per iOS e Android, uscito in Occidente nel 2019. Il primo episodio della saga è stato pubblicato nel 1999, negli anni l'IP è stata progressivamente abbandonata o circoscritta al mercato mobile, con il publisher che ha preferito orientarsi su altri franchise di maggior successo.

Valkyrie Elysium potrebbe essere un nome legato ad un nuovo episodio oppure a un remake/reboot, negli ultimi tempi Square Enix ha ripescato dal suo catalogo riproponendo ad esempio riedizioni di Live A Live (gioco uscito solo in Giappone su SNES nel 1994) e Chrono Cross, che si appresta a sbarcare su console di nuova generazione dopo essere uscito nel 1999 sulla prima PlayStation. Valkyrie subirà lo stesso destino? Lo scopriremo probabilmente nel corso dei prossimi mesi.