Valkyrie Elysium: lo sconto è EPICO per la versione PS5: da prendere SUBITO

Valkyrie Elysium per PS5 è l'ultimo titolo della serie Valkyrie che descrive la fine dell'umanità e l'esistenza degli Dei grazie a una visione del mondo unica basata sulla mitologia norrena. Anche lo sconto su Amazon oggi è Fantasy ed epico. Infatti, con uno sconto del 6% potrai pagarlo solo 26,84 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Dall'alto del fatto che si tratti del primo GDR d'azione della serie, Valkyrie Elysium mantiene il familiare sistema di attacchi speciali e combo, tuttavia portandolo a un livello superiore grazie al nuovo e frenetico sistema di combattimento tridimensionale. Per un'esperienza di gioco davvero coinvolgente e sfrenata.

Valkyrie Elysium vanta uno stile estetico unico e meraviglioso in grado di mostrare un mondo in declino a causa dell'arrivo del Ragnarok, mentre il compositore Motoi Sakuraba (serie Valkyrie, serie Tales, serie Star Ocean) è tornato per creare una colonna sonora coinvolgente. Sappiamo quanto la musica sia importante per accompagnare e aumentare le emozioni di un gioco.

Ricordiamo che gli Einherjar sono spiriti che servono la valchiria. In Valkyrie Elysium, la storia ruota attorno alle dinamiche tra la valchiria e gli Einherjar. In battaglia, combattono al fianco della valchiria e svolgono un ruolo di supporto, aiutando nelle combo e offrendo bonus elementali quando vengono evocati.

Puoi aggiornare le armi, le abilità e le combinazioni di Einherjar/Arti divine per personalizzare il tuo stile di gioco.

