Valkyrie Elysium è uno spin-off, non è uno sviluppato da Tri-Ace

Durante lo State of Play di marzo, Square Enix ha annunciato Valkyrie Elysium, in arrivo quest'anno su PC, PS4 e PS5. A pochi giorni dal reveal arriva un messaggio di Masaki Norimoto, creatore della serie Valkyrie.

Suo suo profilo Twitter, Norimoto si congratula per l'annuncio di Valkyrie Elysium e sottolinea come il gioco sia in realtà uno spin-off rispetto a Valkyrie Profile, uscito nel 1999. Elysium è un gioco d'azione con una ambientazione nuova, il producer e ideatore della saga si dice contento che l'IP possa godere di un ritorno in grande stile, anche se quello degli action game non è il suo genere preferito, e si augura che l'operazione possa riscuotere il successo sperato e riportare così il franchise a nuova vita.

Valkyrie Elysium non è sviluppato da Tri-Ace, studio noto per la serie Star Ocean e attualmente impegnato su Star Ocean Divine Force per conto di Square Enix. Il nuovo Valkyrie è in lavorazione negli studi di Soleil, studio tra i suoi progetti annovera Naruto to Boruto Shinobi Striker e Samurai Jack Battle Through Time. Soleil ha recentemente allargato il proprio organico accogliendo sviluppatori e personale proveniente da Valhalla Game Studios (team fondato dal papà di Ninja Gaiden, Tomonobu Itagaki) e dallo studio autore di Wanted Dead.