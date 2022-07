Valkyrie Elysium: Square Enix annuncia il nuovo trailer, ci sarà la data d'uscita?

Neanche il tempo di aver scoperto il possibile leak della data di Valkyrie Elysium tramite il PlayStation Store che forse potrebbe arrivare a breve una conferma definitiva su quando il nuovo esponente della serie Valkyrie Profile esordirà sul mercato.

Square Enix ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo trailer per Valkyrie Elysium, fissato per le ore 02:00 del 6 luglio 2022. Non ci sono maggiori dettagli su ciò che verrà mostrato nel filmato, ma si può ipotizzare la presenza di sequenze di gameplay, parti di trama e, per l'appunto, la data d'uscita su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.

Stando a quanto emerso dal PlayStation Store, Valkyrie Elysium dovrebbe compiere il suo esordio il prossimo 29 settembre. La pagina dedicata al gioco, andata online in anticipo per errore, è stata subito messa offline e dunque non si può al momento risalire all'informazione. Non resta dunque che attendere le prime ore del 6 luglio per scoprire quali sono gli effettivi piani del colosso nipponico con il nuovo esponente del brand.

A tal proposito ricordiamo che Valkyrie Elysium sarà uno spin-off non sviluppato da tri-Ace, ed è invece in lavorazione presso gli studi di Soleil, team noto per aver creato Samurai Jack Battle Through Time e Naruto to Boruto Shinobi Strike.