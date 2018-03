Valkyrie Profile Lenneth: annunciato il port per dispositivi iOS e Android

Il teaser trailer pubblicato danei giorni scorsi aveva fatto ben sperare i fan di, che immediatamente hanno visto accese le proprie speranze nei confronti di un possibile remake del gioco in arrivo sulle piattaforme di attuale generazione.

Non sarà questo il caso, sfortunatamente: come annunciato oggi dal publisher, Valkyrie Profile Lenneth, pubblicato originariamente su PlayStation One nel 1999 ed in seguito su PSP nel 2006, sarà semplicemente portato su dispositivi iOS e Android. Il gioco arriverà durante la primavera e, per fruirne, si necessiterà almeno di un iPhone 5 con sistema operativo iOS 8 o superiore, oppure uno smartphone Android con 2GB di RAM ed almeno il sistema operativo 4.4. Al momento il titolo è destinato al mercato nipponico, e nessuna informazione è giunta riguardo ad una possibile localizzazione occidentale.

Valkyrie Profile Lenneth arriverà su iOS e Android in Giappone durante la primavera. In cima e in calce alla notizia trovate due nuovi filmati pubblicati da Square-Enix.