Valkyrie Profile Lenneth arriva sui dispositivi iOS e Android: vediamo il trailer di lancio

Square Enix è lieta di annunciare che Valkyrie Profile Lenneth è disponibile a partire da oggi per i dispositivi iOS e Android. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di presentazione dedicato al gioco: potete visionarlo in cima alla notizia.

L'edizione per dispositivi mobili, pensata per chi vuole averla sempre a portata di mano, include molte novità, tra cui una funzione di salvataggio automatico, un'opzione per il combattimento automatico e un'interfaccia utente ottimizzata per touch screen.

Pubblicato per la prima volta nel 1999 su PlayStation, Valkyrie Profile è stato accolto positivamente per la sua capacità di unire gli elementi classici dei giochi di ruolo con uno stile di combattimento caratterizzato dalle combo, oltre a una storia coinvolgente basata sulla mitologia norrena con vari finali che dipendono dalle azioni dei giocatori. Il gioco include anche un’indimenticabile colonna sonora composta da Motoi Sakuraba (noto per aver collaborato anche alla serie di Star Ocean).

Valkyrie Profile Lenneth è disponibile a partire da oggi al prezzo di 17,99 euro su App Store e Google Play.