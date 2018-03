Valkyrie Profile Lenneth: il port per iOS e Android si mostra in due video gameplay

Dopo averne annunciato l'arrivo in Giappone programmato per la primavera di quest'anno,ha mostrato per la prima volta il gameplay del port per dispositivi iOS e Android di

In cima ed in calce all'articolo potete quindi dare uno sguardo a due brevi video gameplay diffusi dal publisher, utili a farsi un'idea generale sul gioco. I due filmati mostrano anche la disposizione dei controlli virtuali gestibili tramite la funzione touch dello schermo dello smartphone. Da sottolineare che la musica di sottofondo è stata rimossa volontariamente dai video.

Valkyrie Profile uscì originariamente su PlayStation One nel 1999, per poi approdare in una versione aggiornata su PlayStation Portable con il nome di Valkyrie Profile: Lenneth.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Valkyrie Profile Lenneth sarà disponibile su dispositivi iOS e Android in Giappone nel corso della stagione primaverile. Al momento non abbiamo informazioni circa l'arrivo del gioco in Occidente.