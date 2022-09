Valkyrie Profile Lenneth: il port per PS5 e PS4 è stato rinviato da Square-Enix

Inizialmente previsto al lancio in conincidenza con il debutto di Valkyrie Elysium, il port di Valkyrie Profile Lenneth non uscirà più nel mese di settembre. Square-Enix ha diffuso un comunicato con cui ha confermato che la riedizione dello storico JRPG ha ancora bisogno di tempo prima di arrivare sul mercato.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, Valkyrie Profile Lenneth, che sarà un port diretto della versione PSP pubblicata nel 2006 ma arricchita con funzionalità aggiuntive come il rewind, i salvataggi rapidi e preset di visualizzazione, arriverà il 22 dicembre su PS5 e PS4, anche per chi lo otterrà come bonus del pre-order di Valkyrie Elysium.

"Mentre celebriamo l'imminente lancio di Valkyrie Elysium, purtroppo abbiamo bisogno di un po' più di tempo per Valkyrie Profile Lenneth. Per migliorare la qualità del titolo e abbiamo deciso di spostare la data di uscita al 22 dicembre 2022. Per coloro che hanno preordinato Valkyrie Elysium Digital Deluxe Edition dal PlayStation Store, riceverete ora la vostra copia di Valkyrie Profile Lenneth il 22 dicembre 2022. Grazie per tutto il vostro supporto, non vediamo l'ora che possiate giocare a Valkyrie Elysium dal 29 settembre e Valkyrie Profile Lenneth quando verrà lanciato il 22 dicembre".

Nel frattempo potete già avere un assaggio di Valkyrie Elysium con la demo disponibile su PS5 e PS4.