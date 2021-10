Valkyrie Profile sta per tornare? Square-Enix registra il marchio 'Valkyrie Elysium'

Molto amata dagli appassionati di giochi di ruolo alla giapponese, la serie di Valkyrie Profile non sembra essere più nei pensieri di Square-Enix da diverso tempo (ad eccezione del capitolo per dispositivi mobile Valkyrie Anatomia lanciato nel 2016 in Giappone e nel 2019 in tutto il mondo).

Eppure, il publisher nipponico ha recentemente registrato un trademark dal nome piuttosto sospetto, che potrebbe riaccendere un barlume di speranza nella fanbase della serie JRPG. Il marchio depositato in Giappone dalla compagnia risponde al nome di "Valkyrie Elysium", titolo che sembra echeggiare quello di Valkyrie Profile.

Naturalmente i fan storici sperano in un ritorno in grande stile su PC e console di nuova generazione, tuttavia, esaminando anche il titolo provvisorio, potrebbe trattarsi di un ulteriore progetto parallelo da lanciare sui device mobile. Valkyrie Anatomia, del resto, è stato ben accolto dall'utenza, riuscendo a totalizzare oltre un milione di download a pochi giorni dal suo lancio avvenuto in Giappone. Naturalmente, non abbiamo alcuna certezza al riguardo e sarà bene attendere che sia Square-Enix a comunicare eventuali aggiornamenti.

La serie include il primo omonimo capitolo per PlayStation One pubblicato originariamente nel 1999 in Giappone e giunto in Europa con il nome di Valkyrie Profile Lenneth su PSP, iOS e Android, Valkyirie Profile 2: Silmeria lanciato su PlayStation 2 nel 2007 in Europa, ed infine Valkyrie Profile: Covenant of the Plume pubblicato su Nintendo DS nel 2009.