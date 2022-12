VALORANT: il 16 dicembre verrà lanciato RE//LOAD, nuovo torneo per la community

Dopo la conferma dell’approdo della VALORANT Challengers in Italia dal 2023, Riot Games annuncia una partnership con Amazon per il lancio di una nuova competizione pro-am di VALORANT, dedicata alla community appassionata agli esport.

Questo torneo inedito si chiama RE//LOAD e verrà presentato il 16 dicembre ad Atlanta da content creator e giocatori come Michael "Shroud" Grzesiek e Jacky "Stewie2K" Yip, vere e proprie leggende degli FPS grazie alla loro carriera su CS:GO. La collaborazione con Amazon, non la prima avviata da Riot Games, si aggiunge agli accordi per Prime Gaming e con Amazon Web Services, tramite i quali il team di sviluppatori mira a migliorare i contenuti esport proposti.

Peraltro, proprio lo scorso dicembre la piattaforma di streaming ha unito le forze con gli Esports Awards e a luglio ha collaborato con l'organizzatore del torneo BLAST per il suo evento BLAST Titans Apex Legends, segnale che Amazon stessa vuole puntare molte risorse sugli esport.

Nikki Lewis, Senior Director of Brand Marketing di Riot Games, ha dichiarato in merito: "Siamo entusiasti di collaborare con Amazon e la gente di Crown Channel per co-ospitare l'esperienza dell'evento RE//LOAD per la nostra community di VALORANT. VALORANT vive all'intersezione tra gioco competitivo e musica emergente, quindi collaborare con Crown Channel di Amazon per organizzare un evento di persona come RE//LOAD è stato un gioco da ragazzi."

Parlando di altri titoli firmati Riot Games, ecco l’ultimo dev diary di Project L.