Valorant: l'abile Viper sfoggia le sue abilità strategiche in un cosplay tutto italiano

Sviluppato da Riot Games Valorant è uno dei giochi free-to-play più apprezzati degli ultimi anni, durante i quali ha saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, dando vita ad un’interessante scena competitiva e ad una solida community di cosplayer appassionati che omaggiano instancabilmente i design visti in gioco.

L’ultimo esempio è il cosplay dedicato a Viper, uno dei personaggi storici del titolo, disponibile sin dalla closed beta, e che col passare del tempo ha acquisito sempre più rilevanza, ricevendo, come molti altri strateghi, dei corti animati che potete trovare sul canale YouTube ufficiale di Valorant.

Chimica statunitense esperta nella creazione di veleni e dispositivi per ostacolare la visibilità degli avversari, Viper è una combattente feroce che punta ad annichilire gli avversari con nubi tossiche o a renderli delle prede semplici da uccidere. La cosplayer italiana jhin.tonic ha, quindi, deciso di renderle omaggio in un’interpretazione che, come potete vedere dalle immagini presenti in calce, riesce a convincere. Dalla maschera antigas e rifinita, all’arma, fino ai caricatori presenti sulla cintura, il cosplay appare piuttosto ben realizzato e restituisce la pericolosità di Viper anche grazie alla nuvola verde presente sullo sfondo della foto.

Prima di salutarci, ricordiamo che Riot Games ha presentato il Cosplay Grand Tour, sia per Valorant che per League of Legends, e vi lasciamo alle ultime novità su Valorant per console e mobile. Fateci sapere cosa ne pensate di questa interpretazione italiana di Viper lasciando un commento qui sotto.

