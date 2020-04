Valorant: tutte le abilità e le ultimate dei personaggi in video

C'è molta curiosità nei confronti di Valorant, nuovo sparatutto in sviluppo presso gli studi di Riot Games che sembra essere il frutto della fusione tra giochi come Counter-Strike: Global Offensive e Overwatch. Dopotutto, in cabina di regia ci sono i creatori di League of Legends, uno dei giochi più popolari del pianeta.

Lo scorso weekend, in occasione di un bootcamp organizzato dagli sviluppatori, la stampa specializzata e i content creator hanno avuto modo di testare finalmente il gioco e registrare delle sessioni di gameplay. Alle 19:00 di oggi è finalmente scaduto l'embargo, e in rete è finalmente apparso un bel po' di materiale, a partire da questa interessante disamina in video di tutte le abilità e le ultimate dei personaggi. Trovate il filmato, registrato da Arekkz Gaming, in apertura di notizia. Buona visione!

Valorant, ricordiamo, verrà pubblicato nel corso del 2020 su PC in formato free-to-play. La data d'uscita precisa non è ancora stata resa nota, ma per fortuna non dovrete attendere molto prima di poterci giocare, al momento che il prossimo 7 aprile partirà la Closed Beta: tra le nostre pagine trovate la guida su come partecipare alla Closed Beta di Valorant. Vi consigliamo di leggere anche il resoconto della prova di Valorant redatto dal nostro Giovanni Calgaro.