Valorant accoglie Premier: il sistema competitivo a squadre entra in Open Beta

Dopo averci portati alla scoperta delle abilità dell'Agente Gekko di Valorant, le fucine digitali di Riot Games si apprestano a sfornare Premier, il sistema competitivo di Valorant che consentirà agli appassionati dell'hero shooter di accedere a una serie di partite programmate.

All'interno del nuovo sistema competitivo a squadre di Valorant, i giocatori potranno creare dei team composti da 5-7 amici (o unirsi a squadre preesistenti) e lottare per la gloria contro avversari dal livello abilità simile. Dopo aver allestito la propria squadra, i giocatori vengono inseriti in una divisione con partite settimanali: in base alle vittorie conseguite in queste sfide verrà creata la griglia di un torneo Playoff che decreterà le squadre migliori della propria Divisione.

Lo scopo dichiarato di Riot è quello di utilizzare il sistema Premier per offrire ai giocatori di Valorant l'opportunità di diventare dei pro player. In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Riot Games per stringere accordi con le leghe Challengers del VCT: i migliori giocatori di Valorant potranno partecipare ai Challengers e sfidare i professionisti delle leghe internazionali.

L'Open Beta Globale del sistema Premier di Valorant partirà ufficialmente nella giornata di martedì 25 aprile. Qualora foste interessati, vi informiamo che i requisiti necessari per giocare alla beta di Premier sono tre, ossia la verifica tramite SMS, l'aver completato le partite di piazzamento competitivo durante qualsiasi Atto e l'aver formato (o l'essere stati aggiunti) a una squadra composta da 5, 6 o 7 giocatori.